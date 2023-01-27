"Білка з ГУР" потішила своїм маневром мешканців київської Оболоні

В соціальних мережах обговорюють кумедне відео, на якому білка лізе по стіні житлового будинку в Києві на Оболонській набережній. Вона долає балкон за балконом, піднімаючись на рівень четвертого та п’ятого поверхів.

Під час свого "альпіністського" підіймання тваринка не забуває перевіряти балкони. "Бойова білка з агентури ГУР виконує таємне завдання на Оболонській набережній", - підписали відео користувачі Мережі.

Поруч розташований столичний парк Наталка, можливо, саме там мешкає білка.

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Сайт ТСН. ua поцікавився в Київському зоопарку, чому так дивно поводиться тваринка.

"Нічого дивного в її поведінці немає – вона просто шукає собі їжу. В Києві достатньо багато білок, вони добре розмножуються. Те, що вона піднялася так високо, свідчить про те, що білка там могла заховати горішок, а тепер його шукає. Або хтось її пригощав на балконі чи залишилася їжа від голубів. Білка мігрує своїми володіннями. Просто житловий будинок потрапив у зону її володінь. Фасад будинку нагадує її кору дерева і вона по ньому може спокійно переміщатися", - розповів нам Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Трантін рекомендує мешканцям будинку залишати горішки недалеко від будівлі. Найімовірніше, білка живе поруч і шукає собі їжу. Вона зможе знаходити гостинці біля будинку і не оглядатиме для цього балкони мешканців.

Нагадаємо, нещодавно в Києві помітили поні, яке заходить до станції столичного метрополітену. Це трапилося під час повітряної тривоги.

У Києві бойова білка з агентури ГУР виконує таємне завдання на Оболонській набережній

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