У Румунії знову стався землетрус: цього разу ще сильніший

У Румунії 14 лютого стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера.

Про це пише румунське видання libertatea.ro.

За даними, Національного інституту досліджень і розробок у галузі фізики Землі (INCDFP), землетрус у Румунії був зафіксований у населеному пункті Горж, що на південному заході країни.

Магнітуда землетрусу - 5,7 балів. Він був зафіксований на глибині 40 кілометрів.

Нагадаємо, 13 лютого у Румунії теж зафіксували землетрус, магнітудою 5,2 бала. Його відчували жителі одразу кількох населених пунктів.

Раніше професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" Сергій Вижва раніше пояснював, що джерело землетрусів, яке може становити небезпеку для України - це так звана зона Вранча або румунські Карпати.

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