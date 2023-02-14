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У Румунії знову стався землетрус: цього разу ще сильніший

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Румунії знову стався землетрус: цього разу ще сильніший

Фото: pixabay.com

Землетрус зафіксували у населеному пункті Горж.

У Румунії 14 лютого стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів за шкалою Ріхтера. 

Про це пише румунське видання libertatea.ro.

За даними, Національного інституту досліджень і розробок у галузі фізики Землі (INCDFP), землетрус у Румунії був зафіксований у населеному пункті Горж, що на південному заході країни.

Магнітуда землетрусу - 5,7 балів. Він був зафіксований на глибині 40 кілометрів. 

Нагадаємо, 13 лютого у Румунії теж зафіксували землетрус, магнітудою 5,2 бала. Його відчували жителі одразу кількох населених пунктів. 

Раніше професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" Сергій Вижва раніше пояснював, що джерело землетрусів, яке може становити небезпеку для України - це так звана зона Вранча або румунські Карпати. 

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Дата публікації
Перегляди
989
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