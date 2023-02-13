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У Румунії стався землетрус: поштовхи відчувались у кількох містах

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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11к
Час на прочитання
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У Румунії стався землетрус: поштовхи відчувались у кількох містах

Фото: Unsplash

Землетрус стався у західній частині Румунії.

У Румунії в понеділок, 13 лютого, стався землетрус, магнітудою 5,2 балів. 

Про це повідомляє румунське видання libertatea.ro. 

Землетрус в Румунії стався о 16:58 за місцевим часом. Його зафіксували в західній частині Румунуї. Землетрус стався на глибині 15 кілометрів, його магнітуда - 5,2 бали. 

Землетрус стався в містах Олтенія, Горж, проте його відчули жителі інших міст Румунії. Кілька людей в Тиргу-Жіу, Крайові, Тімішоарі та Сібіу написали в соціальних мережах, що чули поштовхи. 

Найсильніший землетрус, зафіксований в Румунії за останні 30 років, мав магнітуду 6,0 і стався 27 жовтня 2004 року. 

Нагадаємо, у Туреччині та Сирії уже виявили понад 33 тисячі загиблих через землетрус. Рятувальники уже майже тиждень розбирають завали та шукають людей, які могли вижити. 

Професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" Сергій Вижва раніше пояснював, що джерело землетрусів, яке може становити небезпеку для України - це так звана зона Вранча або румунські Карпати. Через це небезпека землетрусів існує в окупованому Криму, в Одеській та Івано-Франківській областях. 

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Дата публікації
Перегляди
11к
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