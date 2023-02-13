Франція наполегливо радить своїм громадянам не відвідувати Білорусь

Країна дала таку пораду своїм громадянам у зв'язку з новим наступом Росії на Україну.

Уряд Франції наполегливо рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до Білорусі.

Про це повідомляє Sky News.

"Франція "настійно" не рекомендує громадянам їхати до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Франції сьогодні повідомили, що це пов'язано з новим наступом Росії на Україну.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ Росії на Україну вже почався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир.

Як вже повідомлялося, посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити територію Росії. Також дипломати порадили не в'їжджати на територію РФ через непередбачувані наслідки вторгнення до України.

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