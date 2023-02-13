Франция настоятельно рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь

Страна дала такой совет своим гражданам в связи с новым наступлением России на Украину.
Правительство Франции настоятельно рекомендует своим гражданам избегать поездок в Беларусь.
Об этом сообщает Sky News.
"Франция "настоятельно" не рекомендует гражданам ехать в Белорусь", — говорится в сообщении.
В Министерстве иностранных дел Франции сегодня сообщили, что это связано с новым наступлением России на Украину.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.
Как уже сообщалось, посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть территорию России. Также дипломаты посоветовали не въезжать на территорию РФ из-за непредсказуемых последствий вторжения в Украину.
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