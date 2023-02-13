Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть РФ

Дипломаты посоветовали не въезжать на территорию РФ из-за непредвиденных последствий вторжения в Украину.

Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть территорию России.

Об этом идет речь на сайте дипломатического представительства.

"Не въезжайте в РФ из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России", — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что им будет проблематично оказать помощь соотечественникам в условиях, при которых посольства вынуждены работать на территории РФ. И добавили, что "граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть эту страну".

Также в посольстве говорят: гражданам США следует учитывать, что американские кредитные и дебетовые карты не работают в России, а возможности электронного перевода из США крайне ограничены из-за введенных против российских банков санкций.

Посольство США рекомендует избегать каких-либо политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности РФ.

Напомним, Италия, США, Болгария, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Канада и Чехия призвали своих граждан немедленно уехать из России в связи с последними событиями на международной арене и растущими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией.

В начале октября 2022 года стало известно, что Россия вывезла украинских беженцев с эстонской границы в неизвестном направлении.

На российско-эстонской границе образовались огромные очереди, преимущественно из граждан Украины. После этого, по информации эстонской стороны, российские силовики собрали украинских беженцев и куда-то их увезли на грузовиках.

Устрашение украинских дипломатов продолжается: окровавленный пакет получил посольство в Греции

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