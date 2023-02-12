Мать почти 20 лет держала свою дочь связанной в хлеву: причины

Мать заявила, что закрыла дочь после того, как она потеряла двоих детей.

В Бразилии в регионе Байшада Мараньенсе мать почти 20 лет продержала свою дочь, связанную в камере. 39-летнюю женщину спасли полицейские, она была обессилена и голодна.

Об этом пишет g1.globo.com.

На этой неделе в одном из сельских населенных пунктов Бразилии полиция задержала пожилую женщину, почти 20 лет державшую связанной в импровизированной камере в заброшенном здании свою 39-летнюю дочь.

Жертву нашли в импровизированной камере со скованными ногами и связанными руками, в антисанитарных условиях, голодной и жаждущей. Ее мать, также находившаяся в доме, имела явные признаки алкогольного опьянения.

Фото: g1.globo.com

Пострадавшую женщину госпитализировали. Причиной заключения мать назвала то, что ее дочь в юности потеряла двоих детей и якобы из-за этого стала очень агрессивной, поэтому она закрыла ее в хлеву.

Полиция арестовала мать и мужчину, который тоже причастен к издевательствам над 39-летней женщиной. Правоохранители устанавливают всех подозреваемых.

Напомним, в Индии 23-летний трансгендерный мужчина в среду, 8 февраля, родил младенца. Пара говорит, что их приветствовали "слезами радости".

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