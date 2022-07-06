Зірка "Папіка" Рибак виходить заміж

Артистка виходить заміж.

До слова, обранець знаменитості освідчився Дар'ї, і вона відповіла – "так".

Радісними новинами акторка поділилася у своєму Instagram та опублікувала фото, на якому зображена на тлі моря. Тим часом у Дар'ї на безіменному пальці правої руки красується обручка.

Дар'я Рибак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"Любов завжди перемагає! Я сказала так!" – підписала світлини знаменитість.

Дар'я Рибак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

У коментарях під дописом прихильники привітали свою кумирку та побажали їм з коханим щасливого подружнього життя:

Клас! Дуже рада за тебе!

Вітаємо! Будьте щасливі!

Щастя молодим!

Зазначимо, Дар'я Рибак зазвичай тримає в секреті своє особисте життя. Тож хто став обранцем акторки - невідомо. Знаменитість майже не показує спільні фото з коханим. А якщо й публікує якісь знімки зі своїм бойфрендом, то на них не видно обличчя чоловіка.

Дар'я Рибак з коханим / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

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