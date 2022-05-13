Ціна війни: у Мінфіні підрахували витрати на військові потреби

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Через повномасштабне вторгнення Росії українському уряду довелося витратити уже понад 245 мільярдів гривень.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що через війну, яку розв’язав Кремль в Україні, від часу повномасштабного вторгнення на воєнні потреби було витрачено 245,1 мільярда гривень (8,3 мільярда доларів).

Про це урядовець заявив у коментарі Reuters.

За його словами, частина витрачених коштів була запланована на розвиток, але натомість довелося спрямовувати кошти на інші речі — від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам, яких офіційно зареєстровано 2,7 млн осіб.

Марченко також повідомив, що за квітень уряд зібрав лише 60% запланованих податкових надходжень. У травні-червні заплановані податкові надходження очікують на рівні 45-50%.

Джерелами фінансування державного бюджету за період від 24 лютого 2022 року до 10 травня є переважно військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Марченко наголосив, що Україні терміново потрібна іноземна підтримка, оскільки країна змушена спрямовувати мільярди доларів на надзвичайні витрати.

Нагадаємо, МВФ раніше прогнозував, що через війну українська економіка 2022 року впаде на 35%.

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