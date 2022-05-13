Астрологічний прогноз на 13 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нової – важливої – справи: все складеться так, як планується – жодних труднощів не виникне. Головне – не вагатися, не розгойдуватися і не сумніватися у своїх силах, та не відігравати назад – йти сьогодні треба лише вперед. Єдиний мінус цього часу – мінливий настрій, але з ним доведеться впоратися самотужки.

Символ дня: труба, яка кличе в похід.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: ті, хто не мають справ, які необхідно зробити саме сьогодні, можуть провести день у спокої.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: ліловий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, довго не триватимуть, проте займатися лікуванням необхідно одразу після появи перших симптомів. Варто берегти очі – менше сидіти за комп'ютером і не читати за слабкого освітлення, а також відмовитися від поганих звичок – насамперед куріння.

Сни дня: сни нинішньої ночі не інформативні і не є віщими, тож навіть якщо вам наснилося щось неприємне, не варто брати це близько до серця.

Афоризм дня: "Насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо" (Конфуцій).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стійкості, стабільності та безпеки.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – особливо прихильний до жінок, яким дарує магічні здібності та можливість передбачати майбутнє.

Магія та містика дня: від магії та ворожіння сьогодні краще утриматися.

Табу дня: небажано проводити час у лінощах – будь-яка, навіть несерйозна, справа краща за неробство.

Читайте також: