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Астрологический прогноз на 13 мая

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Астрологический прогноз на 13 мая

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: День благоприятен для начала нового – важного – дела: все сложится так, как планируется – никаких затруднений не возникнет. Главное, не колебаться, не раскачиваться и не сомневаться в своих силах и не "отыгрывать" – идти сегодня нужно только вперед. Единственный минус этого времени – переменчивое настроение, но с ним придется справиться своими силами. 

Символ дня: труба, зовущая в поход. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: тем, у кого нет дел, которые необходимо осуществить именно сегодня, можно провести день в покое. 

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, долго не продлятся, тем не менее заниматься лечением необходимо сразу же – после появления первых симптомов. Необходимо беречь глаза – меньше сидеть за компьютером и не читать при слабом освещении, а также отказаться от дурных привычек – прежде всего курения. 

Сны дня: сны нынешней ночи не информативны и не являются вещими, поэтому, даже если вам приснилось что-то неприятное, не стоит принимать их близко к сердцу. 

Афоризм дня: "На самом деле жизнь проста, но мы настойчив ее усложняем" (Конфуций). 

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ устойчивости, стабильности и безопасности. 

Ангел-хранитель дня: Гусфар – особенно благоволит к женщинам, которым дарит магические способность и возможность предвидеть будущее. 

Магия и мистика дня: от занятий магией и гаданий сегодня лучше отказаться. 

Табу дня: нежелательно проводить время в праздности – любое, даже несерьезное, занятие лучше безделья. 

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