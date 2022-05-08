Росія витрачає на війну в Україні $900 млн щодня — експерт

Путінський режим витрачає на війну з Україною 900 млн доларів щодня.

У цю суму входять виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами та ракетами, а також витрати на ремонт пошкодженої військової техніки.

Про це розповів головний редактор військового видання Sofrep Шон Спунтс, повідомляє Newsweek.

За його словами, Росія також повинна заплатити за тисячі одиниць важливої ​​зброї та крилатих ракет, які були випущені під час війни, вартість яких становить приблизно 1,5 мільйона доларів США.

Ці цифри не враховують, скільки Росія могла втратити фінансово через жорсткі економічні санкції, запроваджені проти неї після початку вторгнення в кінці лютого. За словами Білого дому, ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська.

Дослідження , опубліковане через два тижні після вторгнення до України, показало, що прямі втрати від війни коштували Росії близько 7 мільярдів доларів. Згідно з повідомленням CNBC від 14 березня, економічні санкції, запроваджені проти РФ, мали руйнівний вплив на країну, який, ймовірно, відчують громадяни Росії протягом наступних десятиліть.

Відповідно до звіту CNBC, російська економіка може відкинутися на 30 років назад.

Нагадаємо, що Путін перекидає війська з Сирії до України, аби здобути хоч якусь перемогу до 9 травня.

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