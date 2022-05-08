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Россия тратит на войну в Украине $900 млн ежедневно — эксперт

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Россия тратит на войну в Украине $900 млн ежедневно — эксперт

Associated Press

Путинский режим тратит на войну с Украиной 900 млн. долларов ежедневно.

В эту сумму входят выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники.

Об этом рассказал главный редактор военного издания Sofrep Шон Спунтс, сообщает Newsweek.

По его словам, Россия также должна заплатить за тысячи единиц важного оружия и крылатых ракет, выпущенных во время войны, стоимость которых составляет примерно 1,5 миллиона долларов США.

Эти цифры не учитывают, сколько Россия могла потерять финансово из-за жестких экономических санкций, введенных против нее после начала вторжения в конце февраля. По словам Белого дома, эти санкции могут оставаться в силе, даже если Россия выведет свои войска.

Исследование, опубликованное через две недели после вторжения в Украину, показало, что прямые потери от войны стоили России около 7 миллиардов долларов. Согласно сообщению CNBC от 14 марта, экономические санкции, введенные против РФ, оказали разрушительное влияние на страну, которое, вероятно, ощутят граждане России в течение следующих десятилетий.

Согласно отчету CNBC, российская экономика может отброситься на 30 лет назад.

Напомним, что Путин перебрасывает войска из Сирии в Украину, чтобы одержать хоть какую-то победу до 9 мая.

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