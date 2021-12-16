ДТЕК привіз в Україну ще 2 партії з вугіллям з Колумбії і США

ДТЕК привіз в Україну ще 2 партії з вугіллям з Колумбії і США

Домовлено про імпорт 8 суднових партій з вугіллям із США та Колумбії.

Компанія ДТЕК 16 грудня поставила в Україну ще 2 кораблі з вугіллям із США та Колумбії в обсязі 131 тис. т.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Перше судно із 55 тис. т вугілля, походженням з Колумбії, причалило в порту "Південний" о 13:30, друге 76 тис. т з вугіллям із США пришвартується в ніч на 17 грудня.

"ДТЕК продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. Загальний обсяг нових суднових поставок – 131 тисяча тон", цитує пре-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Наразі компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова домовилася про імпорт в Україну 8 суднових партій з вугіллям із США та Колумбії, загальним обсягом майже 545 тис. т.

Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий "Панамакс", для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибув 5 грудня.

У листопаді компанія імпортувала 100 тис. т вугілля. За останні три місяці ДТЕК Енерго було імпортовано 455 тис. т палива. Для стабільного проходження опалювального сезону компанією на сьогодні законтрактовано понад 1 млн т імпортного палива. Також лише у листопаді на шахтах "ДТЕК Енерго" видобули майже 1,5 млн т вугілля марки "Г".

З початку грудня запаси вугілля на ТЕС "ДТЕК Енерго" зросли на 35%, в той же час на державних ТЕС запаси вугілля впали на 15%.