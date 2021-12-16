У Вінницькій області чоловік вкусив і пограбував дитину

Грабіжника відправили до в’язниці.

У місті Немирові зловмисник пограбував 10-річну школярку. Він відібрав у дитини мобільний телефон, завдавши тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Також читайте У Черкасах суд відпустив іноземця, який посеред вулиці побив та порізав дитину

У день скоєння злочину нападник певний час спостерігав за дівчинкою, поки остання не підійшла ближче до мосту. Пересвідчившись у тому, що поруч немає сторонніх людей, він наблизився до дитини і схопив її за верхній одяг. Щоб дівчинка не чинила опору, грабіжник вкусив її, завдавши тілесних ушкоджень, після чого вирвав з рук мобільний телефон.

Вінницькій апеляційний суд визнав 25-річного мешканця Немирівської територіальної громади винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки та 7 місяців.

Новини Харкова: молода жінка задушила свою 2-річну дитину

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 11-класник убив чоловіка та дитину і тяжко поранив вагітну жінку.

Читайте також: