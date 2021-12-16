У Вінницькій області чоловік вкусив і пограбував дитину

Грабіжника відправили до в’язниці.
У місті Немирові зловмисник пограбував 10-річну школярку. Він відібрав у дитини мобільний телефон, завдавши тілесних ушкоджень.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
У день скоєння злочину нападник певний час спостерігав за дівчинкою, поки остання не підійшла ближче до мосту. Пересвідчившись у тому, що поруч немає сторонніх людей, він наблизився до дитини і схопив її за верхній одяг. Щоб дівчинка не чинила опору, грабіжник вкусив її, завдавши тілесних ушкоджень, після чого вирвав з рук мобільний телефон.
Вінницькій апеляційний суд визнав 25-річного мешканця Немирівської територіальної громади винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки та 7 місяців.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 11-класник убив чоловіка та дитину і тяжко поранив вагітну жінку.
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