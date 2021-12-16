В Винницкой области мужчина укусил и ограбил ребенка

Грабителя отправили в тюрьму.

В городе Немирове злоумышленник ограбил 10-летнюю школьницу. Он отобрал у ребенка мобильный телефон, нанеся телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Также читайте В Черкассах суд отпустил иностранца, который посреди улицы избил и порезал ребенка

В день совершения преступления нападающий некоторое время наблюдал за девочкой, пока последняя не подошла поближе к мосту. Убедившись в том, что рядом нет посторонних людей, он приблизился к ребенку и схватил его за верхнюю одежду. Чтобы девочка не сопротивлялась, грабитель укусил ее, нанеся телесные повреждения, после чего вырвал из рук мобильный телефон.

Винницкий апелляционный суд признал 25-летнего жителя Немировской территориальной общины виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 7 месяцев.

Новости Харькова: молодая женщина задушила своего 2-летнего ребенка

Напомним, что на Днепропетровщине 11-классник убил мужчину и ребенка и тяжело ранил беременную женщину.

Читайте также: