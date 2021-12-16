В Винницкой области мужчина укусил и ограбил ребенка

Грабителя отправили в тюрьму.
В городе Немирове злоумышленник ограбил 10-летнюю школьницу. Он отобрал у ребенка мобильный телефон, нанеся телесные повреждения.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
В день совершения преступления нападающий некоторое время наблюдал за девочкой, пока последняя не подошла поближе к мосту. Убедившись в том, что рядом нет посторонних людей, он приблизился к ребенку и схватил его за верхнюю одежду. Чтобы девочка не сопротивлялась, грабитель укусил ее, нанеся телесные повреждения, после чего вырвал из рук мобильный телефон.
Винницкий апелляционный суд признал 25-летнего жителя Немировской территориальной общины виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 7 месяцев.
Напомним, что на Днепропетровщине 11-классник убил мужчину и ребенка и тяжело ранил беременную женщину.
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