Експерт підтвердив довгоочікуваний прорив на телеком-ринку України

Верховна Рада України підтримала скасування всіх підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів, які роками застосовуються до плати за користування радіочастотами. Що це означає і чому це важливо? Згадаємо історію питання, яке роками псувало стосунки між операторами та органами влади.

Ця історія почалась майже десять років тому, в 2014 році, коли органи влади шукали шляхи проведення так званого рефармінгу — реорганізації частот для мобільного зв`язку в найбільш «смачних» діапазонах. Перемовини проходили дуже важко і призвели до ідеї "простимулювати" операторів гривнею. Як результат, з 2017 року при розрахунку рентної плати за частоти застосовуються як підвищувальні, так і понижувальні коефіцієнти. Підвищувальними є коефіцієнти фрагментації спектру і концентрації спектру. Понижувальним є коефіцієнт дефрагментації спектру. Поява коефіцієнтів мала на меті створити стимули для обміну частотами аби сформувати суцільні смуги радіоспектру, без чого неможливе функціонування 4G-мереж.

Від початку ці коефіцієнти розглядалися як неринковий та, головне, виключно тимчасовий захід. Фактично, підвищувальні коефіцієнти є формою економічної санкції, покарання господарюючого суб’єкта, а понижувальний є де-факто податковою знижкою. Найголовніше на сьогодніншій день те, що суспільно-значуще завдання, заради якого держава нав`язала ринку спектральні коефіцієнти, а саме впровадження 4G, давним-давно успішно вирішене. Отже, вже кілька років відсутня причина їхнього існування. Більш того, ці коефіцієнти створюють бар`єри для продажу державою ліцензій на частоти в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц. Оскільки ці частоти відпочатку "нарізані" величезними суцільними смугами, до них мають застосовуватися підвищувальні коефіцієнти, що робить їх нецікавами для операторів.

То в чому тоді проблема, що саме спричинило багаторічне напруження між операторами та органами влади?

Справа в тому, що спектральні коефіцієнти призвели до чергового викривлення конкурентного середовища. Для найменшого гравця, lifecell за рахунок використання майже у всіх діапазонах понижувального коефіцієнта баланс відрахувань і доплат за частоти є позитивним. Сумарна економія становить неабиякі 118,6 млн грн на рік. Натомість найбільший оператор, Київстар, у мінусі, оскільки до частот, які він використовує, здебільшого застосовуються підвищувальні коефіцієнти. Як результат, щороку оператор переплачує за частоти близько 85 млн грн. У Водафон баланс відрахувань та доплат трохи відрізняється від ноля.

Звичайно, в уряді знайомі з цією ситуацією і вже не перший рік намагаються анулювати спектральні коефіцієнти. Чергова спроба мала місце 2021 року в рамках відомого законопроекту 5600. Тоді абсолютно несподівано для всіх, у податкову політику втрутилась дипломатія і уряд Туреччини, з яким ось-ось тоді мав бути підписаний Договір про вільну торгівлю.

Минуло два роки і вже Мінфін за підтримки галузевого регулятора виступив ініціатором аналогічних поправок до Податкового кодексу. Так само, як і два роки до того, захисники спектральних коефіцієнтів апелювали до необхідності створити комфортні умови для найменшого гравця. Якщо в 2021 році були апеляції до непорушної, як скеля, українсько-турецької дружби, то в 2023-ому в хід пішли міркування про захист справедливості.

Нарешті, схоже, ця десятирічна (!) історія добігає свого кінця. Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №10423, який передбачає скасування усіх підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Ініціатором законопроекту є особисто премьєр-міністр Денис Шмигаль, а головним парламентським комітетом є комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на чолі із всемогутнім Данилом Гетманцевим. Законопроект підтриманий 293-ма голосами "за".

Будемо сподіватися, що законопроект отримає, врешті-решт, статус Закону і спектральні коефіцієнти залишаться в минулому. Можливо, це просто співпадіння, але довгоочікуваний прорив стався після того, як турецькі бізнесмени, які десятиліття «трималися» за спектральні коефіцієнти, вирішили полишити вітчизняний ринок, продавши lifecell французам. Співпадіння чи ні, ми маємо узнати досить скоро.

Автор: Роман Хіміч, дослідник цифрових ринків