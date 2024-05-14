Эксперт подтвердил долгожданный прорыв на телеком-рынке Украины

Верховная Рада Украины поддержала отмену всех повышающих и понижающих коэффициентов, годами применяемых к плате за пользование радиочастотами. Что это значит и почему это важно? Вспомним историю вопроса, который годами портил отношения между операторами и органами власти.

Эта история началась почти десять лет назад, в 2014 году, когда власти искали пути проведения так называемого реформинга — реорганизации частот для мобильной связи в наиболее «вкусных» диапазонах. Переговоры проходили очень тяжело и привели к идее "простимулировать" операторов гривной. Как результат, с 2017 года при расчете рентной платы за частоты применяются как повышающие, так и понижающие коэффициенты. Повышающими коэффициенты фрагментации спектра и концентрации спектра. Понижающим является коэффициент дефрагментации спектра. Появление коэффициентов имело целью создать стимулы для обмена частотами, чтобы сформировать сплошные полосы радиоспектра, без чего невозможно функционирование 4G-сетей.

С самого начала эти коэффициенты рассматривались как нерыночная и, главное, исключительно временная мера. Фактически, повышающие коэффициенты являются формой экономической санкции, наказания хозяйствующего субъекта, а понижающий является де-факто налоговой скидкой. Самое главное на сегодняшний день то, что общественно-значимая задача, ради которой государство навязало рынку спектральные коэффициенты, а именно внедрение 4G, давным-давно успешно решена. Итак, уже несколько лет отсутствует причина их существования. Более того, эти коэффициенты создают барьеры для продажи государством лицензий на частоты в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц. Поскольку эти частоты изначально нарезаны огромными сплошными полосами, к ним должны применяться повышающие коэффициенты, что делает их неинтересными для операторов.

Так в чем тогда проблема, что привело к многолетнему напряжению между операторами и органами власти?

Дело в том, что спектральные коэффициенты привели к очередному искривлению конкурентной среды. Для наименьшего игрока lifecell за счет использования почти во всех диапазонах понижающего коэффициента баланс отчислений и доплат за частоты является положительным. Суммарная экономия составляет 118,6 млн грн в год. В то же время крупнейший оператор, Киевстар, в минусе, поскольку к используемым им частотам в основном применяются повышающие коэффициенты. Как результат, ежегодно оператор переплачивает за частоты около 85 млн. грн. В Водафоне баланс отчислений и доплат немного отличается от ноля.

Конечно, в правительстве знакомы с этой ситуацией и уже не первый год пытаются аннулировать спектральные коэффициенты. Очередная попытка имела место в 2021 году в рамках известного законопроекта 5600. Тогда совершенно неожиданно для всех, в налоговую политику вмешалась дипломатия и правительство Турции, с которым вот-вот должен был быть подписан Договор о свободной торговле.

Прошло два года, и уже Минфин при поддержке отраслевого регулятора выступил инициатором аналогичных поправок в Налоговый кодекс. Так же, как и два года до того, защитники спектральных коэффициентов апеллировали к необходимости создать комфортные условия для самого маленького игрока. Если в 2021 году были апелляции к незыблемой, как скала, украинско-турецкой дружбе, то в 2023 году в ход пошли рассуждения о защите справедливости.

Наконец, похоже, эта десятилетняя (!) история подходит к концу. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10423, предусматривающий отмену всех повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Инициатором законопроекта является лично премьер-министр Денис Шмигаль, а главным парламентским комитетом является комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во главе со всемогущим Данилом Гетманцевым. Законопроект поддержан 293 голосами "за".

Будем надеяться, что законопроект получит, наконец, статус Закона и спектральные коэффициенты останутся в прошлом. Возможно, это просто совпадение, но долгожданный прорыв произошел после того, как турецкие бизнесмены, десятилетия «державшиеся» за спектральные коэффициенты, решили покинуть отечественный рынок, продав lifecell французам. Совпадение или нет, мы должны узнать достаточно скоро.

Автор: Роман Химич, исследователь цифровых рынков