Одна из стран ЕС урежет выплаты украинским беженцам: новые правила

Из-за большой финансовой поддержки в Ирландии туда перебираются все больше украинских беженцев из других стран ЕС.

Ирландия может урезать государственную поддержку для просителей убежища и беженцев, в частности из Украины. Это касается даже тех, кто уже давно приехал в Ирландию.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, сообщает The Guardian.

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки просителей убежища и беженцев. Главная цель государства – привести выплаты в соответствие с другими европейскими странами, ведь из-за большой финансовой поддержки в Ирландии туда перебираются все больше украинских беженцев из других стран ЕС.

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"Нам необходимо оценить вклад, который люди, имеющие статус (беженцев – ред.), должны внести в обеспечение проживания. Нам нужно следить за тем, чтобы все работали легально, чтобы было больше проверок на рабочих местах", – заявил Харрис.

Он подчеркнул, что поддержка украинских просителей убежища не должна зависеть от того, когда именно они прибыли в Ирландию. То есть, в случае введения новых правил, они будут касаться всех украинских беженцев в стране, а не только вновь прибывших.

Отметим, Ирландия еще с 14 марта обновила правила для вновь прибывших беженцев. Тех украинцев, которые решили переехать в эту страну после указанной даты, размещают в государственном жылище только на 90 дней. Ранее такое размещение было бессрочным.

Также украинцам в Ирландии были в 5,5 раза сокращены выплаты. Теперь новоприбывшим гражданам Украины, поселившимся в бесплатном государственном жилье, выплачивают не 220 евро в неделю, а 38,8 евро на одного взрослого человека. Так, в гривневом эквиваленте пособие было урезано примерно с 9,2 тыс. грн до 1,6 тыс. грн. В то же время, на ребенка выделяется 28,9 евро в неделю (около 1,2 тыс. грн).

Беженец может претендовать на более высокие выплаты, если выедет из государственного жилья и самостоятельно арендует квартиру, комнату или дом.

Украинские беженцы, уже находящиеся в Ирландии, дальше получают по 220 евро пособия на взрослого в неделю.

К слову, 30 апреля в Польше изменили закон о помощи беженцам из Украины. Предусмотрено дальнейшее сокращение ряда льгот и привязывание соцвыплат к обучению детей в польских школах.

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