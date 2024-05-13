В Польше украинцам теперь станет проще получить жилье: алгоритм действий

Программа "Шаг Домой" рассчитана на поддержку людей, вынужденных уехать из нашего государства из-за полномасштабного вторжения РФ.
В Польше благотворительный фонд Habitat for Humanity Poland реализует программу помощи в аренде жилья для семей, вынужденных выехать из Украины из-за войны. Через этот благотворитель фонд моден получить информационное сопровождение и доплату к арендной плате.
Об этом пишет портал habitat.pl.
Как отмечается, программа "Шаг Домой" рассчитана на поддержку людей, вынужденных уехать из нашего государства из-за полномасштабного вторжения РФ. Многие из-за этого столкнулись с трудностями в аренде жилья в Польше.
Стать участником программы могут украинцы:
- документально подтвердят пересечение границы после 24 февраля 2022 года;
- находятся сейчас на территории Польши;
- готовы арендовать жилье минимум на 12 месяцев;
- имеют минимальный доход домохозяйства (в зависимости от воеводства 3000-4500 злотых);
- относятся к группе, которая особенно подвергается риску потерять жилье.
Кроме того, программа поддержки наших граждан действует по всей территории Польши. Услуги для беженцев бесплатны, но участники будут покрывать часть расходов, связанных с арендой жилья.
Общается с участником программы с помощью электронной почты и телефона. Задачей беженцев будет просмотр предложений, коммуникация с арендодателями и Habitat Poland, просмотр квартир.
Помощь фонда будет включать:
- при поиске жилья: мини-пособие по самостоятельному поиску жилья, дистанционные услуги агента по недвижимости и доплата за его услуги;
- при подписании договора аренды: образцы договоров аренды, заключение договора с помощью мобильного телефона и перевод коммуникации с владельцем жилья, страхование, услуги нотариуса;
- финансовая поддержка: дофинансирование депозита, частичная оплата арендной платы;
- улучшение жизненной ситуации: дофинансирование языковых курсов, профессионального обучения, ухода за детьми;
- информационная поддержка и перенаправление в вспомогательные службы.
Напомним, что Германия и Польша ответили, будут ли возвращать украинских военнообязанных.
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