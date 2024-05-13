В Польщі українцям тепер стане простіше отримати житло: алгоритм дій

Програма "Крок Додому" розрахована на підтримку людей, які були вимушені виїхати з нашої держави через повномасштабне вторгнення РФ.

В Польщі благодійний фонд Habitat for Humanity Poland реалізує програму допомоги в оренді житла для сімей, які були вимушені виїхати з України через війну. В цьому благодійному фонді можна отримати інформаційний супровід та доплату до орендної плати.

Про це пише портал habitat.pl.

Як зазначається, програма “Крок Додому” розрахована на підтримку людей, які були вимушені виїхати з нашої держави через повномасштабне вторгнення РФ. Багато людей через це стикнулися з труднощами з орендою житла в Польщі.

Стати учасником програми можуть українці, які:

документально підтвердять перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

перебувають на цей момент на території Польщі;

готові орендувати житло щонайменше на 12 місяців;

мають мінімальний дохід домогосподарства (залежно від воєводства — 3000-4500 злотих);

належать до групи, яка особливо наражається на ризик втратити житло.

Крім того, програма підтримки наших громадян діє на всій території Польщі. Послуги для біженців безкоштовні, але учасники покриватимуть частину витрат, пов’язаних з орендою житла.

Зазначається, що спілкування з учасником програми відбувається за допомогою електронної пошти та телефону. Завданням біженців буде перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань.

Допомога фонду включатиме:

під час пошуку житла: мініпосібник із самостійного пошуку житла, дистанційні послуги агента з нерухомості та доплата за його послуги;

під час підписання договору оренди: зразки договорів оренди, підписання договору за допомогою мобільного телефону та переклад комунікації з власником житла, страхування, послуги нотаріуса;

фінансова підтримка: дофінансування до депозиту, часткова оплата орендної плати;

покращення життєвої ситуації: дофінансування мовних курсів, професійного навчання, догляду за дітьми;

інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб.

Нагадаємо, що Німеччина і Польща відповіли, чи повертатимуть українських військовозобов'язаних.

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