В России БПЛА ударил по поезду с горючим: произошел взрыв, вагоны сошли с рельсов

В результате удара загорелись два вагона с горючим, одна цистерна взорвалась.

В Волгоградской области России в ночь на 14 мая в результате удара беспилотника сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший топливо.

Об этом сообщают РЖД и российские телеграм-каналы.

Как утверждают в РЖД, ночью в районе станции Котлубань "из-за вмешательства посторонних лиц" сошел с рельсов поезд. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

По информации телеграм-канала Baza, причиной схождения поезда с рельсов стала атака беспилотника. В результате этого загорелись два вагона с горючим, одна цистерна взорвалась. После взрыва топливо разлилось и загорелась трава.

В общей сложности с рельсов сошли девять вагонов поезда. Пожар на месте локализовали, но полностью его ликвидировать пока не удалось.

Заметим, станция Котлубань расположена в поселке Самофаловка и имеет железнодорожную ветку, ведущую к арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, расположенному рядом с поселком Котлубань.

Напомним, по данным источников ТСН.ua, в ночь на 13 мая дроны СБУ устроили атаку в Липецкой и Белгородской областях России. В результате этого "бавовна" пылала на нефтебазе "Осколнефтеснабжение" и на подстанции "Елецкий".

Читайте также: