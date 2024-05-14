День ангела 14 мая: кого и как поздравлять с именинами

14 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 14 мая

14 мая 2024 поздравьте с именинами Александра, Ивана (Яна), Леонтия, Макара, Максима, Марка, Никиту, Петра, Якова.

Александр возник в Древней Греции и означает "защитник". Уже с детства хорошо знает, что может достичь любой цели. Во взрослом возрасте упорный, смелый, справедливый.

Иоанн (Ян) — имеет древнеиудейское происхождение, переводится как "милость Божия". В детстве очень сильно зависит от критики. Во взрослом возрасте неторопливый.

Леонтий – древнегреческое имя, означающее "лев". В детстве наполнен энергией, достаточно активен. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером, умеющим убеждать.

Макар имеет древнегреческое происхождение и переводится как "блаженный". В детстве очень неуверен в себе, имеет слабое здоровье. Во взрослом возрасте становится тихим, не любит обращать на себя излишнее внимание.

Максим — происходит от древнеримского родового имени, что означает "величайший". В детстве может плохо учиться из-за непоседливости. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Марк – имеет латинские корины и переводится как "молоток". Уже в детстве решительно отстаивает свои права. Во взрослом возрасте становится эгоистическим, самовлюбленным.

Никита — происходит из греческого языка и означает "победитель". В детстве очень интересуется всем вокруг. Во взрослом возрасте становится радостным и активным. С ним приятно общаться.

Петр – происходит из Древней Греции и переводится как "скала". В детстве часто может разозлиться по любой причине. Во взрослом возрасте становится тщеславным.

Иаков — древнееврейское имя, которое означает "второй по рождению". В детстве рассудительный и практичный. Во взрослом возрасте становится настоящим жизнелюбом.

День ангела 14 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 14 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твое сердце светом и радостью, а жизнь – безграничным счастьем.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, даровал тебе мудрость в важные моменты, силу – в сложных ситуациях, и безграничную любовь – каждый день.

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Сегодня твой День Ангела, и я хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была полна гармонии и благополучия. Пусть охраняющий тебя ангел принесет в твою жизнь только яркие и положительные моменты.

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Прими мои искренние поздравления с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен любовью, счастьем и теплом, а твой ангел-хранитель всегда указывал тебе верный путь.

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В этот особенный день, День твоего Ангела, хочу пожелать тебе крепкого здоровья, безграничной энергии, огромного счастья и неистощимого вдохновения. Пусть твой ангел всегда будет твоим надежным защитником.

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