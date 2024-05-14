День ангела 14 травня: кого та як вітати з іменинами

14 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 травня

14 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Івана (Яна), Леонтія, Макара, Максима, Марка, Микиту, Петра, Якова.

Олександр — виникло в Давній Греції і означає "захисник". Вже від дитинства добре знає, що може досягти будь-якої мети. В дорослому віці наполегливий, сміливий, справедливий.

Іван (Ян) — має давньоіудейське походження, перекладається як "милість Божа". В дитинстві дуже сильно залежить від критики. В дорослому віці неквапливий.

Леонтій — давньогрецьке ім'я, що означає "лев". В дитинстві наповнений енергією, досить активний. В дорослому віці стає справжнім лідером, який вміє переконувати.

Макар — має давньогрецьке походження і перекладається як "блажений". В дитинстві дуже невпевнений у собі, має слабке здоров'я. В дорослому віці стає тихим, не любить звертати на себе зайвої уваги.

Максим — походить від давньоримського родового імені, що означає "найвеличніший". В дитинстві може погано вчитися через непосидючість. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Марк — має латинські корині і перекладається як "молоток". Вже в дитинстві рішуче відстоює свої права. В дорослому віці стає егоїстичним, самозакоханим.

Микита — походить з грецької мови і означає "переможець". В дитинстві дуже цікавиться всім навколо. В дорослому віці стає радісним та активним. З ним приємно спілкуватися.

Петро — походить з Давньої Греції і перекладається як "скеля". В дитинстві часто може розлютитися з будь-якої причини. В дорослому віці стає марнославним.

Яків — давньоєврейське ім'я, яке означає "другий за народженням". В дитинстві розважливий та практичний. В дорослому віці стає справжнім життєлюбом.

День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє серце світлом і радістю, а життя - безмежним щастям.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, дарував тобі мудрість у важливі моменти, силу - у складних ситуаціях, і безмежну любов - кожного дня.

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Сьогодні твій День Ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та благополуччя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти.

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Прийми мої найщиріші вітання з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений любов’ю, щастям і теплом, а твій ангел-хранитель завжди вказував тобі правильний шлях.

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В цей особливий день, День твого Ангела, хочу побажати тобі міцного здоров’я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпної натхнення. Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним захисником.

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