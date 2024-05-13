Какому знаку Зодиака повезет 14 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 мая?

День, когда особую силу приобретают слова – они могут моментально материализоваться, что – в худшем случае – принесет массу неприятностей. Поэтому, прежде чем что-то сказать, необходимо подумать о том, какие последствия будет иметь то или иное высказывание: скорее всего, от большей части из них по здравому размышлению придется отказаться. Также в это время нельзя никому отказывать в помощи, даже если для того, чтобы ее оказать, придется чем-то пожертвовать – например, свободным временем или материальными ресурсами – звезды обязательно компенсируют эти затраты.

Рак

Раки, которые являются одним из самых мечтательных знаков Зодиака, в этот день смогут рассчитывать на то, что – совершенно неожиданно для них – испилится их самое заветное желание. Правда, скорее всего, такое приятное событие произойдет с теми, кто ни разу не усомнился в том, что оно возможно, и терпеливо ждал, когда настанет один из самых счастливых дней в их жизни. Те же, кто поддался неверию и отчаянью, вряд ли получат приятный сюрприз.

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