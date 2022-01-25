Колишній власник збанкрутілого українського банку повертатиме борг 27 тисяч років

Лише один його персональний борг перед державним “Ощадбанком” становить орієнтовно 4,5 мільярди гривень.

Ексвласник “Дельта Банку” Микола Лагун, який фігурує у справі про розтрату майна, повністю віддає свою зарплату економіста у приватній фірмі на погашення боргу перед державним “Ощадбанком”.

Як дізналися журналісти видання Bihus.Info, розмір зарплати ексбанкіра тепер становить 14 тисяч гривень на місяць, тому процес повернення мільярдів гривень боргу такими темпами може тривати тисячі років.

Цей український банк збанкрутував ще у 2015 році, залишивши по собі десятки мільярдів гривень боргів перед кредиторами і вкладниками. Лише один персональний борг Миколи Лагуна як колишнього поручителя “Дельта Банку” перед державним “Ощадбанком” становить орієнтовно 4,5 мільярда гривень.

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За інформацією з судового реєстру, Микола Лагун влітку 2021 року влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею 14 тисяч гривень, 100 відсотків якої, за його ж заявою, повинні йти в рахунок погашення боргу.

У виданні нагадали, що Микола Лагун виїхав з України у 2015 році і повернувся навесні 2020 року. Упродовж цього часу правоохоронці розслідували ситуацію з “Дельта Банком” і восени минулого року Лагун і декілька його колишніх колег отримали підозри в розтраті майна.

Суд обрав для Лагуна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Йому також було заборонено виїжджати з України через борг перед “Ощадбанком”, погашати який такими темпами, за підрахунками журналістів, він буде щонайменше 27 тисяч років.

Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області експрацівниці "ПриватБанку", яка привласнила кошти клієнтки банку, повідомлено про підозру. Встановлено, що зловмисниця заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тисяч гривень.

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