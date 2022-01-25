Софія Стужук вперше показала свого бойфренда

Зірка разом з коханим відпочиває в Латвії.

Відома українська блогерка Софія Стужук лише нещодавно розповіла, що віднайшла своє кохання.

Втім, тривалий час зірка Мережі приховувала бойфренда. Щоправда, час від часу вона могла показати лише, як проводить з ним час.

Однак нещодавно Софія полетіла разом з коханим до Латвії. Там вони насолоджуються романтичним відпочинок, зокрема, вже й сходили до СПА-салону.

Софія Стужук з коханим / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук не могла не поділитися своїм щастям та вперше показала фото з обранцем. Вона опублікувала знімок, на якому позувала з бойфрендом. Чоловік ніжно обіймав Софію, а вона тим часом робила фото.

Щоправда, обличчя коханого зірка Мережі поки приховує.

Софія Стужук з коханим / instagram.com/sofia_stuzhuk

Зазначимо, багато прихильників переконані, що новий коханий Стужук – Ігор Пустовіт. Втім, вони заперечуються будь-які романтичні стосунки між ними.

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