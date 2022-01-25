София Стужук впервые показала своего бойфренда

Звезда вместе с любимым отдыхает в Латвии.

Известная украинская блогерша София Стужук только недавно рассказала, что обрела свою любовь.

Впрочем, долгое время звезда Сети скрывала бойфренда. Правда, иногда она могла показать только, как проводит с ним время.

Однако недавно София улетела вместе с любимым в Латвию. Там они наслаждаются романтическим отдыхом, в частности, уже и сходили в СПА-салон.

София Стужук с любимым / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук не могла не поделиться своим счастьем и впервые показала фото с избранником. Она опубликовала снимок, на котором позировала с бойфрендом. Мужчина нежно обнимал Софию, а она тем временем делала фото.

Правда, лицо любимого звезды Сети пока скрывает.

София Стужук с любимым / instagram.com/sofia_stuzhuk

Отметим, многие поклонники убеждены, что новый любимый Стужук – Игорь Пустовит. Впрочем, они отрицают какие-либо романтические отношения между ними.

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