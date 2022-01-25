Розлучення в іспанському королівстві: принцеса Крістіна пішла від чоловіка, який був викритий у зраді

Розлучення в іспанському королівстві: принцеса Крістіна пішла від чоловіка, який був викритий у зраді

Кажуть, принцеса знала, що у чоловіка є інша, просто не було слушного приводу подати документи на офіційне розірвання шлюбу.

Сестра короля Іспанії Філіпа VI - інфанта Крістіна оголосила про розлучення з Іньякі Урдангаріном, з яким прожила у шлюбі 25 років. Вони одружилися 1997 року і виростили чотирьох дітей: синів Хуана, Пабло, Мігеля та доньку Ірен.

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін / Getty Images

Минулого тижня 54-річного Іньякі сфотографували папараці під час прогулянки пляжем з іншою жінкою. Писали, що він гуляв зі своєю колегою з юридичної фірми Imaz&Asociados Айноа Арментією.

Принцеса Крістіна водночас знала, що її чоловік із кимось зустрічається і знімки, опубліковані у пресі, не стали для неї шоком. Проте вже цього тижня Крістіна де Бурбон підтвердила своє розлучення із чоловіком Іньякі Урдангаріном, повідомляє іспанське видання HOLA!

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін / Getty Images

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Пара випустила заяву, в якій йдеться: "За згодою ми вирішили розірвати наш шлюб. Наша прихильність до наших дітей залишається незмінною. Оскільки це особисте рішення, ми просимо до себе максимальної поваги з боку всіх, хто нас оточує. Крістіна де Бурбон та Іньякі Урдангарін”.

Інфанта Крістіна — молодша дитина колишнього короля Хуана Карлоса I та королеви Софії і залишається шостою у черзі на престол після своєї старшої сестри, інфанти Олени, герцогині Луго, та двох її дітей.

Принцеса Крістіна / Getty Images

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