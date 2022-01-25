26-річного сина зірки "Вбити Білла" Медсена знайшли застреленим на Гаваях

За попередньою версією хлопець наклав на себе руки.

Син голлівудського актора, зірки стрічки "Вбити Білла" Майкла Медсена та хрещеник режисера Квентіна Тарантіно Гадсон Медсен помер.

26-річного хлопця знайшли застреленим на Гаваях, на острові Оаху. Як передає видання The Sun, за попередньою версією Гадсон наклав на себе руки. Прес-секретар Департаменту судово-медичної експертизи в Гонолулу підтвердила, що Гадсон вкоротив собі віку, проте його сім'я з офіційною заявою ще не виступила.

Майкл Медсен (другий ліворуч) з сином Гадсоном (перший ліворуч) / Getty Images

"Я можу підтвердити, що 26-річний Гадсон Лі Медсен помер від вогнепального поранення в голову під час підозри на самогубство", - сказала співробітниця відомства.

Згідно з даними у профілі Facebook, Гадсон Медсен мешкав у Вахіава, Гаваї, зі своєю дружиною Карлі. Судячи зі світлин, Гадсон служив в армії США і розміщував у своїх соцмережах фотографії, зроблені в Афганістані.

Гадсон Медсен з дружиною Карлі

Гадсон Медсен

Зазначимо, що Майкл Медсен, крім роботи з Тарантіно, відомий своїми ролями в таких популярних фільмах, як "Помри, але не зараз", "Місто гріхів", "Тельма та Луїза" та "Донні Браско".

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