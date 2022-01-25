Жоден автопілот не відповідає вимогам безпеки - дослідження

До виробників виникає маса запитань.

Американські фахівці зробили гучну заяву щодо системи автопілотів.

Так, за інформацією InsideEVs, Страховий інститут дорожньої безпеки США (IIHS) дійшов висновку, що жоден автопілот не відповідає вимогам безпеки.

Як відомо, IIHS вже давно виходить за межі державних стандартів випробувань. Їхні краштести проводяться за більш жорсткими методиками, ніж в інших загальновизнаних організацій, наприклад, EuroNCAP.

Агентство розробило суворішу методику для тестів напівавтономних систем водіння. Вона приділяє більше уваги спільній безпеці.

"Системи часткової автоматизації можуть зробити тривалі поїздки менш обтяжливими, але немає жодних гарантій того, що вони підвищують безпеку водіння. Насправді все може бути навіть навпаки, якщо системи не забезпечують стовідсоткову безвідмовність", - зазначив президент IIHS Девід Харкі.

Журналісти Consumer Reports також поділяють позицію IIHS. Нещодавно Consumer Reports оголосив, що вже почав тестувати системи моніторингу на автомобілях. За даними компанії, єдиними автовиробниками, які пройшли випробування за їхніми стандартами, були Ford та General Motors. Втім, у IIHS більш строга методика тестування.

У більшості автопілотів передбачені запобіжні заходи. Однак у IIHS стверджують, що жодна з існуючих на ринку систем не відповідає всім критеріям, що висуваються. Як запевняють фахівці інституту, для цього потрібно встановити постійний моніторинг погляду водія та положення його рук на кермі. Крім цього, потрібно збільшити в автомобілі кількість попереджувальних сигналів, які могли б привернути увагу водія, а в разі зміни смуги руху водію бажано самостійно підтверджувати маневр убік.

Однак це не всі вимоги IIHS. Крім перерахованого вище, автовиробникам пропонується впровадити ще одну функцію: у разі будь-якої несправності автопілота, автомобіль самостійно повинен почати плавне уповільнення, попередити виробника про проблеми і не дозволяти знову включити автопілот до кінця поїздки. І останнє, але не менш важливе: автопілот у жодному разі не повинен розпочинати роботу, якщо ремені безпеки не пристебнуті.

В офіційній заяві інститут IIHS дорікнув деяким автовиробникам у тому, що вони не обмежують можливості напівавтономних систем водіння. Через це у водіїв може утворитися помилкове уявлення про можливості їхнього транспортного засобу.

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