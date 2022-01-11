Автопілот Tesla навчили "агресивної" поведінки на дорозі

Це для тих, хто любить робити маневри.

Як відомо, Full Self-Driving (FSD) – найпросунутіший автопілот Tesla, який поки що перебуває в статусі бета-версії.

За інформацією The Verge, FSD обзавівся трьома профілями керування, що визначають "поведінку" системи на дорозі. Із оновленням 10.3.1 FSD отримав "спокійний", "середній" та "Агресивний" режими. Назва останнього, Assertive, також можна перекласти як "напористий" або "самовпевнений", що повністю описує його налаштування, що змушують електрокар частіше вдаватися до різких маневрів.

Особливості кожного з нових профілів Tesla роз'яснила екрані вибору режимів. Так, "агресивний" режим передбачає скорочення дистанції між електрокаром і автомобілем, що йде попереду, і часті перебудови на більш швидкі смуги. Крім цього, Tesla не залишатиме ліву смугу після обгону, а також повністю зупинятиметься перед дорожніми знаками, що наказують зробити зупинку.

У "спокійному" режимі, навпаки, автопілот триматиме збільшену дистанцію і рідше змінювати смугу руху, а "середній" режим передбачає середню відстань до автомобіля, що їде попереду, і повну зупинку перед відповідними знаками. Різницю між цими двома режимами майже непомітні, чого не можна сказати про "агресивний" режим.

I guess "Road Rage Mode" didn't fit on the screen pic.twitter.com/6pJNFvrJXA — David Zipper (@DavidZipper) January 9, 2022

FSD відповідає тільки другому рівню за класифікацією SAE: такий автопілот вимагає від водія-людини постійної уваги та готовності втрутитися в процес керування.

Додамо, що від 12 січня вартість FSD зросте на дві тисячі доларів та коштуватиме 12 тисяч.

Читайте також:

Повну версію автопілота Tesla випробували на найсмертоноснішій дорозі в США: що з цього вийшло (відео)

Обдурити автопілот Tesla більше не вийде: які нововведення запровадили в компанії

Мережу сколихнуло відео, як Tesla на автопілоті рухається дорогою з собакою за кермом