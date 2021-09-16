Мінцифри заощадило 3 млрд гривень на державних IT-закупівлях

Міністерство та комітет цифрової трансформації України від 2019 року займається затвердженням усіх державних IT-закупівель через Національну програму інформатизації.

За перше півріччя 2021 року на погодження до Мінцифри були надані 1080 проєктів інформатизації. З них 50 не були затверджені через невідповідність. Так, вдалося зекономити понад 3 млрд державних коштів на IT-закупівлях.

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Як повідомляє Мінцифри, щороку держоргани подають тисячі проєктів, які значно допомагають прискорити цифровізацію України. Проте буває так, що деякі з цих проєктів мають великі корупційні ризики. Наприклад, у 2019 році були подані 2755 проєктів, з яких не пройшли 166 на суму в 1,8 млрд гривень. У 2020 році з 1578 проєктів інформатизації були відхилені 154 на суму в 1,3 млрд гривень.

Найчастіше проєкти не погоджувалися з таких причин:

очевидне завищення вартості проєктів;

закупівля забороненого програмного забезпечення;

нехтування стандартами у сфері технологій та захисту інформації. Наприклад, встановлення ПЗ без перевірки або відсутність інформації про передання майнових прав на створені продукти;

відсутність у проєкту комплексної системи захисту інформації.

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