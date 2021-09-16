Минцифра сэкономила 3 млрд гривен на государственных IT-закупках

Министерство и комитет цифровой трансформации Украины с 2019 года занимается утверждением всех государственных IT-закупок через Национальную программу информатизации.
За первое полугодие 2021 года на согласование в Минцифры были предоставлены 1080 проектов информатизации. Из них 50 не были утверждены из-за несоответствия. Так, удалось сэкономить более 3 млрд государственных средств на IT-закупках.
Как сообщает Минцифра, ежегодно госорганы подают тысячи проектов, которые значительно помогают ускорить цифровизацию Украины. Однако бывает так, что некоторые из этих проектов имеют большие коррупционные риски. Например, в 2019 году были представлены 2755 проектов, из которых не прошли 166 на сумму в 1,8 млрд гривен. В 2020 году со 1578 проектов информатизации были отклонены 154 на сумму в 1,3 млрд гривен.
Чаще всего проекты не соглашались по следующим причинам:
- очевидное завышение стоимости проектов;
- закупка запрещенного программного обеспечения;
- пренебрежение стандартами в области технологий и защиты информации. Например, установки ПО без проверки или отсутствие информации о передаче имущественных прав на созданные продукты;
- отсутствие в проекте комплексной системы защиты информации.
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