Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

МОЗ отримав $5 млн від катарського фонду: на що підуть кошти

Дата публікації
Перегляди
366
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МОЗ отримав $5 млн від катарського фонду: на що підуть кошти

Qatar Fund For Development перерахував гроші МОЗ у рамках ініціативи United24.

Державна організація Катару – Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 мільйонів доларів у рамках ініціативи United24. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги. А ще – наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

"Вперше за два місяці роботи UNITED24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу. Ми дякуємо Qatar Fund For Development за суттєвий внесок у порятунок життів. Запрошуємо інші організації до взаємодії, щоби кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано", - прокоментував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ дозволило другий "бустер" в Україні: скільки діє, хто може отримати і якою вакциною робити щеплення.

Читайте також:

Волею випадку врятували зір цілій сім’ї, що постражала від рашистської ракети

Волею випадку врятували зір цілій сім’ї, що постражала від рашистської ракети
Наступна публікація