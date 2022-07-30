МОЗ отримав $5 млн від катарського фонду: на що підуть кошти

Державна організація Катару – Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 мільйонів доларів у рамках ініціативи United24.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги. А ще – наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

"Вперше за два місяці роботи UNITED24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу. Ми дякуємо Qatar Fund For Development за суттєвий внесок у порятунок життів. Запрошуємо інші організації до взаємодії, щоби кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано", - прокоментував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ дозволило другий "бустер" в Україні: скільки діє, хто може отримати і якою вакциною робити щеплення.

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