Особливості поповнення картки ZEN MasterCard за кордоном

З 5 жовтня 2022 року не можна проводити Р2Р-перекази міжнародного формату з гривневих карток від українських банківських установ — діє відповідна Постанова НБУ.

Інноваційний фінтех-проєкт ZEN.COM, що вже став популярним у країнах Європи, з липня 2023 року доступний на території України. Система має зручний мобільний додаток, який дозволяє проводити безліч фінансових операцій. Більше не треба відкривати рахунки й картки задля операцій з різними валютами. Єдиний рахунок дозволяє працювати одразу з 29+ валютами!

Далі ви дізнаєтеся, як саме можна покласти гроші на картку ZEN MasterCard, перебуваючи де завгодно.

Плюси картки ZEN MasterCard

Європейська картка ZEN MasterCard використовується для будь-яких розрахунків. Існує два типи:

Віртуальна. Рахунок реєструють за віртуальним гаманцем у смартфоні і користуються ним онлайн. Фізична. Стандартний варіант, потрібний для офлайн-шопінгу. Користуючись карткою, можна знімати готівку в банкоматі. Замовити фізичну картку пропонується в країни, що входять до Європейської економічної зони.

Перевагою картки є її мультивалютність. Немає необхідності реєструвати окремі картки для різних валют. Якщо є одна ZEN MasterCard, ця проблема вирішена.

Плюси картки ZEN MasterCard, що виділяють користувачі:

захист від доступу злочинців і шахраїв;

високий рівень захисту покупок;

на картку після шопінгу повертається 15%, якщо покупка здійснюється в магазині-партнері ZEN.COM;

поширена гарантія на електроніку, за яку розрахунок проходив по картці.

Не потрібно реєструвати декілька карток і носити їх у гаманці. Багатьом складно запам’ятати декілька PIN-кодів. У разі із ZEN MasterCard робити цього не треба — потрібен тільки один пароль. Ніякої плутанини не виникне і під час користування мобільним додатком: на екрані завжди з’являтиметься один рахунок.

Як можна поповнити картку ZEN MasterCard

Поповнення може бути у вигляді готівки й безготівковим способом:

готівка перераховується через Paysafecash і термінали Planet Cash, у Польщі таких понад 1000;

банківський переказ — місцевий і міжнародний проходять однаково швидко;

перерахування через картки MasterCard, VISA, системи Apple Pay чи Google Pay.

З 5 жовтня 2022 року на території України не можна проводити Р2Р-перекази міжнародного формату з гривневих карток від українських банківських установ — діє відповідна Постанова НБУ. Такі ж перекази з валютних карток можливі, але в місячному ліміті 100 тис. грн.

Для поповнення картки слідуйте покроковій інструкції:

Зайдіть у застосунок ZEN.COM, установлений на мобільному телефоні. Знайдіть функцію поповнення. Введіть необхідну суму. Виберіть варіант поповнення картки. Завершіть операцію.

Банківський переказ буде проведено, якщо користувач зазначить мінімум контактної інформації: ПІБ і номер рахунку або картки людини, що одержить гроші.

Марія, клієнтка ZEN.COM:

«Моя донька навчається в київському виші. Періодично я надсилаю їй кошти з-за кордону. Для цього банки запрошують багато реквізитів, які мені треба збирати, а на це немає часу. Була навіть неприємна ситуація, коли мені через це не вдалося переказати гроші. ZEN.COM дозволяє безоплатно передати кошти в Україну, це велика знахідка для мене. Тепер я позначаю ПІБ і номер рахунку — і гроші в Україні».

Ольга Акопян, займається розвитком українського бізнесу фінтех-проєкту ZEN.COM:

«Для нас задоволений клієнт — це те, задля чого працює наша команда спеціалістів. Не важливо, де проживає власник картки. Має значення лише зручність проведення фінансових операцій за допомогою мобільного додатку».

Розраховуєтеся за покупки чи знімаєте кошти — гроші надходять одразу. На мультивалютну картку можна покласти одну з 29+ валют. Якщо валюти ще немає в системі, гроші буде зараховано в євро. Ознайомитися детальніше з правилами європейського фінтех-проєкту можна на сайті zеn.com.