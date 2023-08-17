Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Особливості поповнення картки ZEN MasterCard за кордоном Новини компаній

Дата публікації
Перегляди
64
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Особливості поповнення картки ZEN MasterCard за кордоном

З 5 жовтня 2022 року не можна проводити Р2Р-перекази міжнародного формату з гривневих карток від українських банківських установ — діє відповідна Постанова НБУ.

Інноваційний фінтех-проєкт ZEN.COM, що вже став популярним у країнах Європи, з липня 2023 року доступний на території України. Система має зручний мобільний додаток, який дозволяє проводити безліч фінансових операцій. Більше не треба відкривати рахунки й картки задля операцій з різними валютами. Єдиний рахунок дозволяє працювати одразу з 29+ валютами!

Далі ви дізнаєтеся, як саме можна покласти гроші на картку ZEN MasterCard, перебуваючи де завгодно.

Плюси картки ZEN MasterCard

Європейська картка ZEN MasterCard використовується для будь-яких розрахунків. Існує два типи:

  1. Віртуальна. Рахунок реєструють за віртуальним гаманцем у смартфоні і користуються ним онлайн.
  2. Фізична. Стандартний варіант, потрібний для офлайн-шопінгу. Користуючись карткою, можна знімати готівку в банкоматі. Замовити фізичну картку пропонується в країни, що входять до Європейської економічної зони.

Перевагою картки є її мультивалютність. Немає необхідності реєструвати окремі картки для різних валют. Якщо є одна ZEN MasterCard, ця проблема вирішена.

Плюси картки ZEN MasterCard, що виділяють користувачі:

  • захист від доступу злочинців і шахраїв;
  • високий рівень захисту покупок;
  • на картку після шопінгу повертається 15%, якщо покупка здійснюється в магазині-партнері ZEN.COM;
  • поширена гарантія на електроніку, за яку розрахунок проходив по картці.
  • Не потрібно реєструвати декілька карток і носити їх у гаманці. Багатьом складно запам’ятати декілька PIN-кодів. У разі із ZEN MasterCard робити цього не треба — потрібен тільки один пароль. Ніякої плутанини не виникне і під час користування мобільним додатком: на екрані завжди з’являтиметься один рахунок.

Як можна поповнити картку ZEN MasterCard

Поповнення може бути у вигляді готівки й безготівковим способом:

  • готівка перераховується через Paysafecash і термінали Planet Cash, у Польщі таких понад 1000;
  • банківський переказ — місцевий і міжнародний проходять однаково швидко;
  • перерахування через картки MasterCard, VISA, системи Apple Pay чи Google Pay.

З 5 жовтня 2022 року на території України не можна проводити Р2Р-перекази міжнародного формату з гривневих карток від українських банківських установ — діє відповідна Постанова НБУ. Такі ж перекази з валютних карток можливі, але в місячному ліміті 100 тис. грн.

Для поповнення картки слідуйте покроковій інструкції:

  1. Зайдіть у застосунок ZEN.COM, установлений на мобільному телефоні.
  2. Знайдіть функцію поповнення.
  3. Введіть необхідну суму.
  4. Виберіть варіант поповнення картки.
  5. Завершіть операцію.

Банківський переказ буде проведено, якщо користувач зазначить мінімум контактної інформації: ПІБ і номер рахунку або картки людини, що одержить гроші.

Марія, клієнтка ZEN.COM:

«Моя донька навчається в київському виші. Періодично я надсилаю їй кошти з-за кордону. Для цього банки запрошують багато реквізитів, які мені треба збирати, а на це немає часу. Була навіть неприємна ситуація, коли мені через це не вдалося переказати гроші. ZEN.COM дозволяє безоплатно передати кошти в Україну, це велика знахідка для мене. Тепер я позначаю ПІБ і номер рахунку — і гроші в Україні».

Ольга Акопян, займається розвитком українського бізнесу фінтех-проєкту ZEN.COM:

«Для нас задоволений клієнт — це те, задля чого працює наша команда спеціалістів. Не важливо, де проживає власник картки. Має значення лише зручність проведення фінансових операцій за допомогою мобільного додатку».

Розраховуєтеся за покупки чи знімаєте кошти — гроші надходять одразу. На мультивалютну картку можна покласти одну з 29+ валют. Якщо валюти ще немає в системі, гроші буде зараховано в євро. Ознайомитися детальніше з правилами європейського фінтех-проєкту можна на сайті zеn.com.

Дата публікації
Перегляди
64
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація