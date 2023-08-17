Особливості поповнення картки ZEN MasterCard за кордоном

З 5 жовтня 2022 року не можна проводити Р2Р-перекази міжнародного формату з гривневих карток від українських банківських установ — діє відповідна Постанова НБУ.
Інноваційний фінтех-проєкт ZEN.COM, що вже став популярним у країнах Європи, з липня 2023 року доступний на території України. Система має зручний мобільний додаток, який дозволяє проводити безліч фінансових операцій. Більше не треба відкривати рахунки й картки задля операцій з різними валютами. Єдиний рахунок дозволяє працювати одразу з 29+ валютами!
Далі ви дізнаєтеся, як саме можна покласти гроші на картку ZEN MasterCard, перебуваючи де завгодно.
Плюси картки ZEN MasterCard
Європейська картка ZEN MasterCard використовується для будь-яких розрахунків. Існує два типи:
- Віртуальна. Рахунок реєструють за віртуальним гаманцем у смартфоні і користуються ним онлайн.
- Фізична. Стандартний варіант, потрібний для офлайн-шопінгу. Користуючись карткою, можна знімати готівку в банкоматі. Замовити фізичну картку пропонується в країни, що входять до Європейської економічної зони.
Перевагою картки є її мультивалютність. Немає необхідності реєструвати окремі картки для різних валют. Якщо є одна ZEN MasterCard, ця проблема вирішена.
Плюси картки ZEN MasterCard, що виділяють користувачі:
- захист від доступу злочинців і шахраїв;
- високий рівень захисту покупок;
- на картку після шопінгу повертається 15%, якщо покупка здійснюється в магазині-партнері ZEN.COM;
- поширена гарантія на електроніку, за яку розрахунок проходив по картці.
- Не потрібно реєструвати декілька карток і носити їх у гаманці. Багатьом складно запам’ятати декілька PIN-кодів. У разі із ZEN MasterCard робити цього не треба — потрібен тільки один пароль. Ніякої плутанини не виникне і під час користування мобільним додатком: на екрані завжди з’являтиметься один рахунок.
Як можна поповнити картку ZEN MasterCard
Поповнення може бути у вигляді готівки й безготівковим способом:
- готівка перераховується через Paysafecash і термінали Planet Cash, у Польщі таких понад 1000;
- банківський переказ — місцевий і міжнародний проходять однаково швидко;
- перерахування через картки MasterCard, VISA, системи Apple Pay чи Google Pay.
З 5 жовтня 2022 року на території України не можна проводити Р2Р-перекази міжнародного формату з гривневих карток від українських банківських установ — діє відповідна Постанова НБУ. Такі ж перекази з валютних карток можливі, але в місячному ліміті 100 тис. грн.
Для поповнення картки слідуйте покроковій інструкції:
- Зайдіть у застосунок ZEN.COM, установлений на мобільному телефоні.
- Знайдіть функцію поповнення.
- Введіть необхідну суму.
- Виберіть варіант поповнення картки.
- Завершіть операцію.
Банківський переказ буде проведено, якщо користувач зазначить мінімум контактної інформації: ПІБ і номер рахунку або картки людини, що одержить гроші.
Марія, клієнтка ZEN.COM:
«Моя донька навчається в київському виші. Періодично я надсилаю їй кошти з-за кордону. Для цього банки запрошують багато реквізитів, які мені треба збирати, а на це немає часу. Була навіть неприємна ситуація, коли мені через це не вдалося переказати гроші. ZEN.COM дозволяє безоплатно передати кошти в Україну, це велика знахідка для мене. Тепер я позначаю ПІБ і номер рахунку — і гроші в Україні».
Ольга Акопян, займається розвитком українського бізнесу фінтех-проєкту ZEN.COM:
«Для нас задоволений клієнт — це те, задля чого працює наша команда спеціалістів. Не важливо, де проживає власник картки. Має значення лише зручність проведення фінансових операцій за допомогою мобільного додатку».
Розраховуєтеся за покупки чи знімаєте кошти — гроші надходять одразу. На мультивалютну картку можна покласти одну з 29+ валют. Якщо валюти ще немає в системі, гроші буде зараховано в євро. Ознайомитися детальніше з правилами європейського фінтех-проєкту можна на сайті zеn.com.