Податкова Німеччини має гарні новини для українців, які там працюють

З початку повномасштабної війни Росії проти України до Німеччини переїхало близько 900 тис. осіб. Очевидно, що кількість українців, які зараз проживають у Німеччині, різко зросла порівняно з попередніми, мирними роками – майже в сім разів більше, ніж наприкінці лютого минулого року.

Багато українських біженців, які тікають від війни в європейських країнах, насамперед намагаються знайти роботу. Тому важливо розуміти, в чому європейське законодавство відрізняється від українського, і як цим можна скористатись.

Німці підбивають підсумки року: скільки заробили та заплатили податків. А головне, щороку вони подають декларацію про доходи, на підставі розрахунків якої отримують відшкодування податку. Рівень відшкодування податків у Німеччині дуже високий – 9 із 10 осіб, які заповнюють декларацію, отримують відшкодування, а середнє відшкодування становить 1072 євро – згідно з Statistisches Bundesamt.

Податкова служба Німеччини зазначає, що всі українці, які працюють у Німеччині, мають право на повернення податку так само, як і німці. Проте податкове декларування – абсолютно нова для українців тема, яка лякає та викликає настороженість.

Тому ми подаємо експертну думку на цю тему. Гедрюс Лужинас, директор з розвитку бізнесу компанії «RT TAX», яка допомагає українцям з різних країн Європи, зазначає:

«Якщо ви працюєте легально, то завжди отримуєте платіжну відомість із кожною зарплатою, де точно вказано, скільки ви заробили та скільки саме податку було утримано з вашої зарплати. Податкова декларація — це закриття податкового року. І відшкодування податку, який більшість українців отримують після подання податкової декларації, у деяких випадках може досягати 2000 євро. Ви можете надіслати нам копію своєї платіжної виписки, і ми перевіримо її, щоб упевнитися, що податки були відраховані правильно».

Тож, за словами Гедрюса Лужинаса, українці не є винятком, і, як і німці, 90% українців, які подадуть податкову декларацію, отримають податок назад. Це може бути відчутним доповненням до доходу українських біженців. Заповнена податкова декларація відкриває можливість отримати різні соціальні пільги в країні.

Однією з таких пільг, якою варто скористатися, є допомога на дітей від уряду Німеччини. Оформити її можуть усі українці, які працюють у Німеччині, щоб її отримати, платник податків має заповнити річну податкову декларацію. Німеччина надає допомогу в розмірі до 250 євро на кожну дитину, яка має на це право (до 25 років, якщо особа не працює).

Українці можуть подати декларацію самостійно, але для цього знадобляться базові знання німецької мови та підтверджуючі документи. Є податкові онлайн-сервіси, за допомогою яких можна без проблем заповнити декларацію, щоправда, майже жодного нема українською мовою.

«Інформації про систему оподаткування достатньо, але українською мовою її майже немає, – зауважив директор з розвитку бізнесу «RT TAX» Гедрюс Лужинас. – Наша компанія це передбачила, ми відкрили спеціальний відділ, який обслуговуватиме українців. рідною мовою, ми зберемо для вас усі необхідні документи та заповнимо всі податкові форми».

Повну інформацію щодо податкової декларації можна знайти на сайті https://podatkyvevropi.com/ та на RT Tax Youtube channel, зверніть увагу, що вся інформація надається українською мовою українцями, які зараз працюють у компанії.