Росія підвищила експортне мито на металобрухт до 100 євро за тонну

Росія підвищила експортне мито на металобрухт до 100 євро за тонну

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав постанову про підвищення ставки експортного мита на брухт чорних металів з 70 євро до 100 євро за тонну.

Нове мито починає діяти від 1 січня 2022 року терміном на 180 днів.

"Це рішення дозволить пом'якшити вплив зовнішньої кон'юнктури на внутрішній ринок, скоригувати ціни та забезпечити сировиною вітчизняних виробників", — зазначено в повідомленні уряду РФ.

Нагадаємо, 17 листопада Єврокомісія оприлюднила низку пропозицій щодо зміни правил поводження з відходами, які стосуватимуться, зокрема, експорту металобрухту за межі Євросоюзу.

Зокрема, ЄК пропонує заборонити експорт усіх відходів, у тому числі й металобрухту з Євросоюзу до країн, що не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Крім того, Єврокомісія залишає за собою право призупиняти експорт металобрухту, якщо немає гарантій того, що переробка є стійкою.

Євросоюз є найбільшим експортером металобрухту у світі. За підсумками 2020 року ЄС експортував 17,4 млн т брухту чорних металів.

На думку президента Асоціації «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, заходи щодо посилення торгівлі металобрухтом, анонсовані в ЄС та Росії, створять несприятливі умови для роботи металургійного сектора в Україні. «Тані протекціоністські заходи обіцяють нові проблеми українським металургам. В умовах, коли захисні заходи вживають практично всі країни з розвиненою металургією, Україна залишається останнім відкритим ринком для Туреччини. Це створює умови для вимивання вторинної сировини з країни на користь турецьких металургів», — вважає він.