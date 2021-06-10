Щуцький: негативне тло щодо митників гальмує хід реформи

Медіавійни на сьогоднішній день — найсильніший механізм у протидії проведення реформи митної служби.

Про це заявив директор департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Щуцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Контрабанда зараз інша, вона вийшла на інший рівень. Вони не відстрілюються, як в 90-х, зараз це переросло в медіа-війни, намагаючись знищити ворога будь-якими шляхами. Тобто певні структури, пов'язані з контрабандними схемами, яким ми "наступили на горло", намагаються таким чином зробити нас більш поступливими", — вважає Олександр Щуцький.

Він також прокоментував ситуацію із затриманням минулого тижня співробітника Волинської митниці та вилучення у нього великої суми грошей. У ЗМІ повідомлялося, що гроші могли призначатися центральному апарату митниці, зокрема, Щуцькому.

"Цілком очевидно, що це маячня і якихось підтверджень цьому немає і бути не може. Але я розумію, чому це підхоплює преса — ніхто не читає позитивні історії, всіх цікавить тільки негатив", — зазначає він.

На його думку, до поширення цієї неправдивої інформації можуть бути причетні кілька груп контрабандистів, всі ті, кому не вигідно, щоб департамент ризиків працював щодо них.

"У будь-якому випадку ці або інші атаки ні до чого не приведуть. Митниця продовжить займатися мінімізацією ризиків, зменшенням "ручного" впливу і людського фактора, щоб в майбутньому не потрібні були департаменти ризиків, контрабанди та інші, а система сама автоматично спрацьовувала на нетипові маршрути або операції", — заявив митник.

У той же час, для уникнення будь-яких спекуляцій навколо цієї теми, Щуцький вирішив написати лист на керівника митної служби Павла Рябікіна з проханням провести службове розслідування за цим фактом і на час, поки буде тривати розгляд, увільнити його з посади директора департаменту.

"Рябікін моє прохання підтримав і від 9 червня я тимчасово відсторонений. Я вважаю, що в ситуації, що склалася, — це єдиний спосіб зупинити поширення абсолютно надуманих спекуляцій", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис. доларів США.

Також раніше в інтерв'ю РБК-Україна Олександр Щуцький розповідав, як контрабанда вийшла на новий рівень боротьби з митницею.

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