Третина солярки може замерзнути в баках українців

Інститут споживчих експертиз перевірив, чи продають зараз на заправках справжній «зимовий» дизель, і чи відповідає його якість державним стандартам.

Цього разу експерти дослідили якість як звичайного «дизеля», так і його преміального сорту. Відбори проб відбулися на території всієї країни, експерти придбали 27 зразків дизельного пального у великих всеукраїнських мережах.

Загалом більше третини мереж мали порушення якості. 5 зразків із 7 порушників не пройшли «випробування холодом». Норматив морозостійкості за документами – не вище мінус 20°С. Цієї позначки не досягли SHELL, БРСМ-НАФТА, MAN GO, MARKET та ФАКТОР. Виявили і проблеми із вмістом сірки. Нагадаємо, що ця речовина виводить з ладу нейтралізатори і сажеві фільтри. «Рекордсмен» з перевищення - БРСМ-НАФТА. Зафіксовано більш ніж одинадцятикратне перевищення (116 мг/кг при нормативі не більше 10-ти)!

Всім нормативам ДСТУ відповідали результати 11 проінспектованих мереж. Дизельне пальне від SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, PRIME, VOSTOKGAZ, SVR та ZOG мало значний «запас». В плані морозостійкості, абсолютно всі учасники мають показники, що перевищують вимоги. Зокрема, «звичайний» дизель витримує мінус 22°С в мережах PARALLEL, PRIME, та ZOG, мінус 23 °С зафіксовано у ОККО, WOG, VOSTOKGAZ та SVR, до мінус 24°С не замерзне дизель AMIC і KLO. «Важке» пальне SOCAR витримає мінус 25 °С, а дизель у мережі Укрнафта не загусне навіть при мінус 26°С. Пальне останніх двох учасників має майже «арктичні» показники.

З пожежобезпечністю всі учасники «зеленої» групи теж справились на «відмінно». Найбільш солідний «запас» у пального SOCAR (73 °С). У дизеля KLO також дуже високе значення - 72 °С. Мережі AMIC, ОККО, VOSTOKGAZ – 65 градусів і вище. Це однозначний маркер заводського пального. У всіх учасників зеленої зони шкідлива сірка була нижчою за норматив, самі «чисті» - проби «євродизелю» AMIC (6 мг/кг), та VOSTOKGAZ.

Що стосується преміальних сортів, експерти дослідили 6 зразків преміального дизельного пального. Зокрема, Pulls Diesel OKKO, Арктичний ДП Mustang + від WOG, Ventus Diesel KLO, upgDIESEL, Euro + БРСМ-НАФТА та вперше Evox MARSHALL. Експерти констатували, що половина учасників виявилися дійсно «арктичними». За документами, «арктичний» сорт має прокачуватися за температури не вище мінус 30 °С. По факту, Арктичний ДП Mustang + WOG витримав – 40 °С, а Ventus Diesel KLO та upgDIESEL – мінус 30 °С.