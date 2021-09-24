Twitter дозволить виплачувати винагороди авторам у біткоїнах

Соціальна мережа не стягує відсоток з коштів, переведених за допомогою сервісу.

Соціальна мережа Twitter дозволить користувачам виплачувати творцям контенту винагороди за допомогою біткоїнів через сервіс Tips (Tip Jar для донатів від передплатників).

Про це компанія оголосила 23 вересня, пише CNBC.

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Сервіс Tip Jar соцмережа Twitter запустила в тестовому режимі ще у травні поточного року. Він буде доступний у всьому світі вже на цьому тижні для користувачів iOS, а в найближчі тижні - для Android. Наразі користувачі мають можливість платити донати авторам соцмережі в звичайній валюті, використовуючи традиційні платіжні сервіси (застосунки SquareCash і Venmo від PayPal).

Twitter інтегрує в соцмережу сервіс "Strike bitcoin lighting wallet", аби автори могли отримувати виплати від передплатників у біткоїнах. Користувачі також матимуть можливість додавати свої біткоїн-реквізити для відправки та отримання донатів в криптовалюті. Соцмережа не стягує відсоток з коштів, переказаних за допомогою Tips.

Нагадаємо, у Сальвадорі тисячі людей протестують проти визнання біткоїна офіційною валютою. Демонстранти побоюються, що біткоїн принесе країні нестабільність й інфляцію.

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