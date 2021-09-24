Twitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинах

Социальная сеть не взимает процент из средств, переведенных с помощью сервиса.

Социальная сеть Twitter позволит пользователям выплачивать создателям контента вознаграждения с помощью биткоинов через сервис Tips (Tip Jar для донатов от подписчиков).

Об этом компания объявила 23 сентября, пишет CNBC.

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Сервис Tip Jar соцсеть Twitter запустила в тестовом режиме еще в мае текущего года. Он будет доступен по всему миру уже на этой неделе для пользователей iOS, а в ближайшие недели — для Android. Сейчас пользователи имеют возможность платить донаты авторам соцсети в обычной валюте, используя традиционные платежные сервисы (приложения SquareCash и Venmo от PayPal).

Twitter интегрирует в соцсеть сервис "Strike bitcoin lighting wallet", чтобы авторы могли получать выплаты от подписчиков в биткоинах. Пользователи также смогут добавлять свои биткоин-реквизиты для отправки и получения донатов в криптовалюте. Соцсеть не взимает процент из средств, переведенных с помощью Tips.

Напомним, в Сальвадоре тысячи людей протестуют против признания биткоина официальной валютой. Демонстранты опасаются, что биткоин принесет стране нестабильность и инфляцию.

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