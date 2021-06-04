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Україна майже удвічі скоротила імпорт вершкового масла

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Україна майже удвічі скоротила імпорт вершкового масла

lovekitchen.me

На 18% знизився й експорт.

В Україні імпорт вершкового масла від початку року скоротився майже вдвічі.

Такі дані оприлюднили в Державній прикордонній службі, розповіли в Сніданку з 1+1.

Зазначається, також на 18% знизився й експорт. У грошовому еквіваленті Україна заробила на продажу вершкового масла понад 18 мільйонів доларів, а це на 20% менше порівняно з минулим роком.

Найбільше український продукт купували Азербайджан, Молдова та Грузія. Основними постачальниками масла до України відомство назвало Білорусь, Німеччину та Польщу.

Як повідомлялося, в Україні почали більше виробляти салаЗа даними Державної служби статистики, від початку року виробництво сала зросло до понад 300 тисяч тонн. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період торік. Хоча у квітні було виготовлено на 700 тонн менше продукту. Слід зауважити, що минулого року Україна найбільше експортувала сало до В’єтнаму, Польщі та Азербайджану.