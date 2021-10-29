Уряд переглянув умови надання пільгової іпотеки під 7%: що змінилося

Таким чином, більше людей зможуть скористатися держпрограмою.

В уряді змінили умови надання пільгової іпотеки. За роз'ясненнями Мінфіну, з метою зробити їх ще доступнішими та збільшити кількість учасників державної програми "Доступна іпотека під 7%".

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 29 жовтня.

Зокрема, в уряді спростили вимоги до предмета іпотеки, яка купується позичальником. Відтепер квартири, що купуються в кредит за державною програмою не мають вікових обмежень. А загальна площа житла може перевищувати нормативну до 40%, що вдвічі більше ніж було до цього. Також на два пункти підвищили базову процентну ставку по кредитах на квартири первинного ринку.

Нагадаємо, програма "Доступна іпотека 7%" розпочала діяти в Україні від 1 березня 2021 року. Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Фонду розвитку підприємництва.

Новини тижня: чи працює іпотека та що насправді можна купити за пільговий кредит

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