В Україні почала дешевшати лохина: які ціни

Водночас ключові гравці ринку зазначають, що падіння цін на лохину на початку липня — явище не нове: зазвичай саме в цей час починається активне збирання ягоди.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що від кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах здешевшала в середньому на 22%. Сьогодні основні продажі цієї ягоди йдуть по 210-280 грн/кг, в той час, як ще тижнем раніше садівники не погоджувалися відвантажувати лохину дешевше ніж 280 грн/кг.

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За словами виробників, зниження цін на лохину пов'язане не лише з високою пропозицією, а й з присутністю на ринку великих обсягів недорогих сезонних фруктів та ягід.

Таким чином, сьогодні лохина в Україні вже коштує в середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період. Водночас виробники не виключають, що змушені будуть і надалі поступатися ціною, оскільки пропозиція лохини з місцевих господарств з кожним днем ​​продовжує зростати.

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