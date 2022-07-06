До Польщі перекидають британський танковий підрозділ для посилення східного флангу

До Польщі для підсилення східного флангу прибуде танковий підрозділ з Великої Британії.

Велика Британія укріплює східний фланг Польщі своїми танками Challenger.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Цього тижня британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, які вже присутні в нашій країні. Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", – написав Блащак.

Нагадаємо, Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

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