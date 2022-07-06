Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До Польщі перекидають британський танковий підрозділ для посилення східного флангу

Дата публікації
Перегляди
262
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Польщі перекидають британський танковий підрозділ для посилення східного флангу

Фото: Маріуш Блащак

До Польщі для підсилення східного флангу прибуде танковий підрозділ з Великої Британії.

Велика Британія укріплює східний фланг Польщі своїми танками Challenger.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Цього тижня британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, які вже присутні в нашій країні. Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", – написав Блащак.

Нагадаємо, Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Читайте також:

Польща відгородилася стіною від Білорусі - як зупинити Росію

Польща відгородилася стіною від Білорусі - як зупинити Росію
Наступна публікація