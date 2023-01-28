В Україні стрімко здорожчали томати

На українських ринках та в магазинах здорожчали томати. Імпортні овочі надходять у продаж по 65-73 грн за кг. Ціна у середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що в Україні виникли перебої з постачанням томатів. Основним постачальником тепличної продукції в таку пору року є Туреччина. Втім, останні кілька тижнів там снесприятливі погодні умови. Саме це й призвело до зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки.

Своєю чергою, продавці кажуть, що пропозиція тепличних томатів на українському ринку скоротилася до мінімуму. Адже більшість тепличних комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів. Тим часом попит на помідори високий.

Екперти кажуть, що така цінова ситуація буде тимчасовим явищем. Ймовірно, вже від середини лютого ціни почнуть знижуватися.

Як повідомлялося, в Україні від початку 2023-го на 20% збільшився акциз на цигарки, відповідно цього року пропорційно збільшаться й ціни на сигарети. За рік тютюнові вироби здорожчали на 6,97-15,65 грн.

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