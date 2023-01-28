Динамо – Марибор: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться другий спаринг киян на зборі в Туреччині.

У суботу, 28 січня, київське "Динамо" проведе свій другий поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Суперником "біло-синіх" стане один із найтитулованіших клубів Словенії – "Марибор".

Спаринг відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги відеотрансляція матчу між киянами та словенським клубом.

У першому поєдинку на турецьких зборах команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4).

Після зустрічі з "Марибором" кияни запланували низку інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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