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Динамо – Марибор: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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883
Час на прочитання
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Динамо – Марибор: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Фото: ФК Динамо Київ

Дивіться другий спаринг киян на зборі в Туреччині.

У суботу, 28 січня, київське "Динамо" проведе свій другий поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Суперником "біло-синіх" стане один із найтитулованіших клубів Словенії – "Марибор".

Спаринг відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги відеотрансляція матчу між киянами та словенським клубом.

У першому поєдинку на турецьких зборах команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4).

Після зустрічі з "Марибором" кияни запланували низку інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

  • Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
  • Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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Дата публікації
Перегляди
883
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