Динамо – Марибор: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите второй спарринг киевлян на сборе в Турции.

В субботу, 28 января, киевское "Динамо" проведет свой второй поединок на зимнем сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" станет один из самых титулованных клубов Словении – "Марибор".

Спарринг состоится на стадионе Mardan Sports Complex и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видеотрансляция матча между киевлянами и словенским клубом.

В первом поединке на турецких сборах команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4).

После встречи с "Марибором" киевляне запланировали ряд других контрольных матчей. В частности, соперниками "Динамо" будут австрийская "Аустрия Лустенау" (31 января), болгарский "Лудогорец" (3 февраля) и северомакедонская "Шкендия" (6 февраля).

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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