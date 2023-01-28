В Украине стремительно подорожали томаты

На украинских рынках и в магазинах подорожали томаты. Импортные овощи поступают в продажу по 65–73 грн за кг. Цена в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в Украине возникли перебои со снабжением томатов. Основным поставщиком тепличной продукции в такое время года является Турция. Впрочем, последние несколько недель там неблагоприятные погодные условия. Именно это и привело к уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

В свою очередь, продавцы говорят, что предложение тепличных томатов на украинском рынке сократилось до минимума. Ведь большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию овощей. Тем временем спрос на помидоры высок.

Эксперты говорят, что подобная ценовая ситуация будет временным явлением. Вероятно, уже с середины февраля цены начнут снижаться.

Как сообщалось, в Украине с начала 2023 года на 20% увеличился акциз на сигареты, соответственно в этом году пропорционально увеличатся и цены на сигареты. За год табачные изделия подорожали на 6,97–15,65 грн.

Читайте также: